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/Розслідування

Терористи пішли на криваві провокації на Донбасі та зазнали втрат

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На Донбасі 29 червня терористи "Л/ДНР" 31 раз порушили режим припинення вогню. З них 15 раз – із заборонених артилерійських систем і мінометів.

За даними прес-центру штабу Операції об'єднаних сил, окупанти вели обстріл з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"В результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення, ще один бойову травму. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостями. За даними розвідки, двох окупантів знищено, і одного поранено", – йдеться в повідомленні.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" терористи 18 разів обстріляли позиції ОС:

Карта ООС за 29 червня

Карта ООС за 29 червня

  • Поблизу Гранітного – з мінометів калібру 120 мм;

  • Тричі поблизу Опитного – з мінометів калібру 120 мм, протитанкових керованих ракет, гранатометів різних систем;

  • Поблизу Піски – з гранатометів різних систем;

  • Двічі в районі н. п. Водяне – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • На околиці Авдіївки – зі станкового протитанкового гранатомета;

  • Двічі поблизу Верхньоторецького – з мінометів калібру 82 мм;

  • Двічі біля Красногоровки – з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

  • На околиці Талаківки з ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;

  • У районі населеного пункту Новоселівка друга – з мінометів калібру 120 і 82 мм;

  • Біля Кам'янки – з міномета калібру 120 мм;

  • Поблизу Павлополя – з ручного протитанкового гранатомета;

  • На околиці Широкиного – з станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

  • В районі н. п. Лебединське – з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції бійців ОС зазнали нападу 13 разів:

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Politeka

  • Двічі біля Луганського – з мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

  • Чотири рази на околиці Майорська – з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • П'ять разів біля Новолуганського – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • Біля Зайцевого – з мінометів калібру 82 мм;

  • В районі н. п. Залізне – з протитанкового ракетного комплексу.

З початку доби, 30 червня терористи обстріляли позиції Об'єднаних сил один раз. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" з мінометів калібру 120 мм, поблизу населеного пункту Луганське.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилися перші подробицівідведення військ на Донбасі.

У Росії звинуватили владу України в тому, що вона нібито не виконала домовленості щодо врегулювання конфлікту на Донбасі після президентських виборів, зірвавши розведення сил і засобів в районі Станиці Луганській.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіВійна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Пигин Макс
Пигин Макс
«Сегодня с 6.10 до 17.35 вооруженные формирования Украины вели обстрел окраин Донецка и Горловки. Огонь велся с использованием минометов калибром 82 и 120 миллиметров, также применялись артиллерийские орудия калибром 122 миллиметра. Всего было выпущено 53 мины и снарядов. Информация о пострадавших не поступала»
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
"один украинский военнослужащий получил ранения, еще один боевую травму" это как драпанул, сверкая шароварами и напоролся на арматурину?))))
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Пигин Макс
Пигин Макс
каратель свидомитов, «23 июня командир 5-й механизированной роты 2-го механизированного батальона 54-й бригады ВСУ лейтенант Оцерклевич в состоянии алкогольного опьянения избил своего подчинённого. Рядовой Шилов доставлен в городскую больницу в больницу с переломами ребер и закрытой черепно-мозговой травмой»
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Надо читать всё наоборот,как раз это и будет правда..
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