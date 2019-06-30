Терористи пішли на криваві провокації на Донбасі та зазнали втрат

На Донбасі 29 червня терористи "Л/ДНР" 31 раз порушили режим припинення вогню. З них 15 раз – із заборонених артилерійських систем і мінометів.

За даними прес-центру штабу Операції об'єднаних сил, окупанти вели обстріл з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"В результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення, ще один бойову травму. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостями. За даними розвідки, двох окупантів знищено, і одного поранено", – йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" терористи 18 разів обстріляли позиції ОС:

Карта ООС за 29 червня

Поблизу Гранітного – з мінометів калібру 120 мм;

Тричі поблизу Опитного – з мінометів калібру 120 мм, протитанкових керованих ракет, гранатометів різних систем;

Поблизу Піски – з гранатометів різних систем;

Двічі в районі н. п. Водяне – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

На околиці Авдіївки – зі станкового протитанкового гранатомета;

Двічі поблизу Верхньоторецького – з мінометів калібру 82 мм;

Двічі біля Красногоровки – з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

На околиці Талаківки з ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;

У районі населеного пункту Новоселівка друга – з мінометів калібру 120 і 82 мм;

Біля Кам'янки – з міномета калібру 120 мм;

Поблизу Павлополя – з ручного протитанкового гранатомета;

На околиці Широкиного – з станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

В районі н. п. Лебединське – з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції бійців ОС зазнали нападу 13 разів:

Ілюстрація. Війна на Донбасі Politeka

Двічі біля Луганського – з мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

Чотири рази на околиці Майорська – з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

П'ять разів біля Новолуганського – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

Біля Зайцевого – з мінометів калібру 82 мм;

В районі н. п. Залізне – з протитанкового ракетного комплексу.

З початку доби, 30 червня терористи обстріляли позиції Об'єднаних сил один раз. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" з мінометів калібру 120 мм, поблизу населеного пункту Луганське.

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