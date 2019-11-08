Терористи підло обстріляли ЗСУ на Донбасі: кількість жертв зросла

У п'ятницю, 8 листопада, помер ще один військовий, поранений під час обстрілу українських захисників під час вивантаження деревини у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Протитанкова керована ракета влучила в УРАЛ, біля якого працювали військові, повідомили на сторінці у Facebook 92-ї ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка.

"Один із них, Герман Бродінков, відразу загинув, ще троє хлопців отримали множинні поранення. Між життям і смертю опинився солдат Геннадій Моторін. Опіки, множинні осколкові поранення, переломи кісток. Лікарі боролися за життя захисника день та ніч, але вранці 8 листопада серце ще одного нашого героя перестало битися", – повідомили представники бригади.

Загиблому військовому було 37 років, він народився у Краматорську. Служити в ЗСУ він почав у лютому 2019 року.

Геннадій Моторін Facebook 92-ї ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка

"Був сапером механізованого батальйону. Своєю щирістю і відкритістю заряджав побратимів. Ми завжди будемо пам'ятати тебе, брате!" – звернулися на сторінці бригади.

Як писав OBOZREVATEL, у четвер, 7 листопада, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі було вбито солдата 92-ї бригади імені кошового отамана Івана Сірка Германа Броднікова.

Загиблий воїн боровся за незалежність України з 2016 року. Його охарактеризували як відданого та вірного друга і патріота.

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