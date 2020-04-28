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28 квітня • оновлено в 20:30
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Терористи підло напали на ЗСУ на Донбасі й отримали відповідь: деталі боїв

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У вівторок, 28 квітня, збройні формування Російської Федерації вкотре вдалися до провокативних обстрілів позицій Об’єднаних сил на Донбасі, сім разів порушивши режим припинення вогню.

На щастя, жоден український воїн у результаті таких дій не постраждав і не був поранений, тоді як втрати противника ще уточнюються. Про це йдеться у вечірньому зведенні на сторінці штабу ООС у Facebook.

Окупанти застосовували проти ЗСУ заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Зазначається, що всі обстріли сьогодні було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Зокрема, зранку наші захисники поблизу населеного пункту Кримське тричі перебували під ворожим вогнем. Російські найманці з напрямків від окупованих смт Донецький, Сентянівка та Слов’яносербськ випустили 30 мін 120-го калібру. Крім цього, ворог застосував гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти та великокаліберні кулемети.

Згодом збройні формування РФ обстрілювали захисників Хутора Вільний із мінометів 82-го калібру, а оборонців Попасної – з мінометів 82-го калібру та станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Тоді як по околицях Оріхового ворог із мінометів калібру 120 мм та 82 мм ворог випустив 9 мін, а неподалік Новолуганського застосовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Ситуація в зоні ООС на Донбасі 28 квітня

Ситуація в зоні ООС на Донбасі 28 квітня

mediarnbo.org

"Українські військовослужбовці рішуче відповіли на всі ворожі обстріли та продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню. Наші воїни готові негайно реагувати на можливі загрози з будь-яких напрямків", – йдеться у повідомленні.

Військові запевняють, що на ділянках розведення №1, №2 і №3 ситуація залишається стабільною, режим "Тиша" дотримується.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано. І ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 квітня російські окупаційні війська дев'ять разів обстріляли позиції ОС на Донбасі. ЗСУ знищили двох окупантів і поранили ще трьох. Водночас терористи завдали ран двом українським захисникам.

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Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України терористи "ДНР" ООС
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Обоз, вы там своим пишущим дурачкам объясните что такое бой. Перестрелка это не бой. И миномет это не тяжелая артиллерия. Пусть гуглят шоле. Где вы таких неграмотных журналистов берете? Или у вас все такие? Видимо, украинское образование уже на уровне африканского. С чем вас и поздравляем.
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