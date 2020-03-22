Терористи підло напали на ЗСУ на Донбасі й отримали відповідь: деталі боїв

Збройні формування Російської Федерації на Донбасі 21 березня знову обстріляли позиції українських захисників. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Загалом за минулу добу терористи десять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил на сторінці у Facebook.

Зокрема, противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Війна на Донбасі rubryka.com

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано п’ять обстрілів:

двічі в районі населеного пункту Мар'їнка – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета – 6 пострілів;

поряд із Новотроїцьким – із ручних протитанкових гранатометів;

неподалік Водяного – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Ще п’ять обстрілів було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

двічі поблизу Новотошківського – з 82-мм мінометів – 8 мін;

поряд із Новгородським – із мінометів калібру 120 мм – 15 мін;

неподалік Попасної – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів;

у районі населеного пункту Новолуганське – з міномета калібру 82 мм – 3 міни, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Водночас, як зауважили в ООС, такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи чергові вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.

"Об’єднані сили й надалі відповідатимуть на факти порушень режиму припинення вогню з боку противника у разі, якщо його дії нестимуть пряму загрозу військовослужбовцям або мирному населенню", – йдеться у повідомленні українських військових.

Відомо, що з початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат серед наших захисників немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у результаті обстрілу терористів у зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі в п'ятницю, 20 березня, троє українських захисників отримали поранення.

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