Терористи передали ЗСУ непізнане тіло: ЗМІ вказали на убитого медика

Російські найманці передали Україні з окупованої території Донбасу неідентифікована тіло.

Як повідомив у Facebook пресцентр штабу ООС, підтверджень того, що це – військовий медик Микола Ілін з позивним "Естонець", загиблий 13 липня біля Зайцевого, на даний момент немає.

"Після нелегких перемовин української сторони СЦКК через СММ ОБСЄ з представниками російсько-окупаційних військ, нарешті були досягнуто домовленість – на КПВВ "Мар’їнка" на підконтрольну Уряду Україні територію було передано тіло людини", – йдеться в повідомленні.

В той же час в УС СЦКК повідомили "Укрінформу", що це тіло саме військового лікаря Іліна.

За словами джерела, автомобіль з тілом загиблого воїна повернувся на підконтрольну територію о 13:05 через КПВВ "Мар'їнка", тіло буде доставлено до Красногорівської лікарні, де проведуть ДНК-ідентифікацію.

Скрін Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, Микола Ілін ("Естонець") загинув 13 липня біля Зайцевого, потрапивши у складі евакуаційної групи в засідку терористів. Він намагався врятувати пораненого бійця.

Також загинув лейтенант Дмитро Красногрудь, його тіло вже повернуто на підконтрольну Україні територію.

Ілін мріяв одружитися з українкою і повернутися до Таллінна. Він хотів, щоб у разі загибелі його прах розвіяли у Білорусі, Естонії та Україні.