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7 лютого • оновлено в 08:50
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Терористи озвіріли: по ЗСУ вдарили ракетами на Донбасі

15.9т
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Жоден український військовослужбовець не був убитий або поранений внаслідок бойових дій на Донбасі 4 лютого. Терористи били по ЗСУ з протитанкового ракетного комплексу.

Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього за минулу добу збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник скоїв п'ять обстрілів:

  • поблизу Мар'їнки – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

  • неподалік Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета (чотири постріли), а також із великокаліберного кулемета;

  • в районі населеного пункту Авдіївка – з протитанкового ракетного комплексу (три постріли), а також зі станкового протитанкового гранатомета;

  • поруч із Пісками – з автоматичного станкового гранатомета й стрілецької зброї;

  • біля Старогнатівки – з підствольного гранатомета й іншої стрілецької зброї.

Терористи озвіріли: по ЗСУ вдарили ракетами на Донбасі

Сім ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

  • двічі поруч із Новотошківським – з міномета калібру 120 мм (п'ять мін) і 82 мм (вісім мін);

  • двічі поблизу Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

  • двічі в районі населеного пункту Оріхове – з 120-мм міномета (три міни) та міномета калібру 82 мм (шість мін);

  • неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі померли двоє терористів – "Шахтар" і "Мати".

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
а "мыр.ни мытынгх.уй.аль.ныкы" не озве.рели,когда бутылки с ацетон-пенопла.стовой болтушкой в мус.о.ров кидали ,не озв.ерели?или уже амне.зия торкнула ,с чего это начиналось.
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Свыньи..пора домой в Галичину.
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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
Скот бутылкозадый слетелся =))))
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