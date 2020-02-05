Терористи озвіріли: по ЗСУ вдарили ракетами на Донбасі

Жоден український військовослужбовець не був убитий або поранений внаслідок бойових дій на Донбасі 4 лютого. Терористи били по ЗСУ з протитанкового ракетного комплексу.

Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього за минулу добу збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник скоїв п'ять обстрілів:

поблизу Мар'їнки – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

неподалік Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета (чотири постріли), а також із великокаліберного кулемета;

в районі населеного пункту Авдіївка – з протитанкового ракетного комплексу (три постріли), а також зі станкового протитанкового гранатомета;

поруч із Пісками – з автоматичного станкового гранатомета й стрілецької зброї;

біля Старогнатівки – з підствольного гранатомета й іншої стрілецької зброї.

Сім ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

двічі поруч із Новотошківським – з міномета калібру 120 мм (п'ять мін) і 82 мм (вісім мін);

двічі поблизу Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

двічі в районі населеного пункту Оріхове – з 120-мм міномета (три міни) та міномета калібру 82 мм (шість мін);

неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі померли двоє терористів – "Шахтар" і "Мати".

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