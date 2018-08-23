Терористи оголосили про новий "референдум" в ОРДЛО

Терористи так званих "ДНР" і "ЛНР" мають намір провести одночасно з черговими псевдовиборами у жовтні 2018 року і новий фейковий референдум на окупованих територіях.

Про це заявив так званий голова "народної ради "ДНР" Денис Пушилін, причиною такого рішення назвавши "натяки" України, що закон про особливий статус Донбасу може бути не продовжений у жовтні, передає ТАСС.

"Це означатиме відмову Києва від Мінських угод, а отже від перспективи вибудувати між Києвом і Донбасом договірні відносини, відновити торговельні зв'язки та інше. Тобто стане остаточно зрозумілим, що жодної інтеграції не буде і треба якомога швидше добудовувати нашу незалежність і зміцнювати суверенну державність", - сказав він.

За словами представника окупаційної адміністрації ОРДО, "тоді потрібно буде провести вибори голови і "Народної ради" псевдореспубліки

"І не тільки. Потрібно буде провести і муніципальні вибори. Вони досі відкладалися, оскільки підпадали під Мінські угоди. Але якщо Київ з цих угод вийде, то проведемо їх самі. Також потрібен всенародний референдум з більш чітким питанням, ніж у 2014 році . Наприклад: "Ви за те, щоб Донецька народна республіка була незалежною суверенною державою?", - додав Пушилін.

Нагадаємо, раніше екс-ватажок "ДНР" розкрив правду про "референдум" у 2014 році.

У травні 2014 року терористи провели на окупованому Донбасі "референдум", за результатами якого нібито майже 90% населення проголосували за "незалежність".

Зазначимо, що тоді сума зазначених відсотків "за", "проти" і "зіпсованих бюлетенів" склала 100,63%, а сам "референдум" не був визнаний навіть Росією.