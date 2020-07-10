Терористи обстріляли ЗСУ під Авдіївкою: поранено захисника

У п'ятницю, 10 липня, російські терористи на Донбасі знову порушили режим тиші та обстріляли українських захисників під Авдіївкою. В результаті поранень зазнав один воїн ЗСУ.

Як повідомили на офіційній сторінці штабу ООС у Facebook, окупанти відкрили вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

"Внаслідок обстрілів один наш військовослужбовець отримав вогнепальне осколкове поранення. Евакуаційною технікою постраждалого воїна було оперативно доправлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу. Стан здоров'я пораненого задовільний", – запевнили у зведенні.

Однак такі дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем у відповідь військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил припинили ворожу активність. Втрати противника уточнюються.

"На свої агресивні дії окупанти й надалі отримуватимуть адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників", – пообіцяли воїни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу, 9 липня, війська Росії на Донбасі сім разів відкривали вогонь по українських захисниках. Однак ЗСУ дали рішучу відсіч і поранили двох терористів "Л/ДНР".