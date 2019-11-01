"Бобри погризли, дятли подовбали?" Терористи обстріляли Золоте перед відведенням військ: відеофакт

У мережі показали відео з місця обстрілів населеного пункту Золоте-4 на Донбасі, які були здійснені терористами "Л/ДНР" перед закінченням дзеркального розведення військ.

Ролик опублікував на YouTube-каналі "Останній блокпост – Ні капітуляції" ветеран полку "Азов" Сергій Тамарін (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно позицію, яку залишили бійці ООС. Доброволець показав пошкодження на деревах, які були нанесені, цілком ймовірно, осколками снарядів. Також були зруйновані будинки цивільного населення.

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Терористи обстріляли Золоте перед відведенням військ

В ОБСЄ, за словами Тамаріна, обстріли проігнорували. За словами місцевих жителів, в міжнародній організації вважають, що це зробили не терористи, а "погризли бобри і подовбать дятли".

Як повідомляв OBOZREVATEL, процес розведення військ України і "ЛНР" біля н.п. Золоте почали 29 жовтня. 1 листопада в ООС заявили про закінчення процесу, "народна міліція" самопроголошеної "республіки" також підтвердила, що відведення сил завершено.

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