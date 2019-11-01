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1 листопада • оновлено в 22:05
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"Бобри погризли, дятли подовбали?" Терористи обстріляли Золоте перед відведенням військ: відеофакт

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У мережі показали відео з місця обстрілів населеного пункту Золоте-4 на Донбасі, які були здійснені терористами "Л/ДНР" перед закінченням дзеркального розведення військ.

Ролик опублікував на YouTube-каналі "Останній блокпост – Ні капітуляції" ветеран полку "Азов" Сергій Тамарін (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно позицію, яку залишили бійці ООС. Доброволець показав пошкодження на деревах, які були нанесені, цілком ймовірно, осколками снарядів. Також були зруйновані будинки цивільного населення.

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Терористи обстріляли Золоте перед відведенням військ

Терористи обстріляли Золоте перед відведенням військ

В ОБСЄ, за словами Тамаріна, обстріли проігнорували. За словами місцевих жителів, в міжнародній організації вважають, що це зробили не терористи, а "погризли бобри і подовбать дятли".

Як повідомляв OBOZREVATEL, процес розведення військ України і "ЛНР" біля н.п. Золоте почали 29 жовтня. 1 листопада в ООС заявили про закінчення процесу, "народна міліція" самопроголошеної "республіки" також підтвердила, що відведення сил завершено.

В українському штабі заявили про нові обстріли, які вплинуть на дату наступного розведення – в Петрівському.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини Донбасу
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Перов Василий
Перов Василий
Я же сразу сказал.. Пока вы в головы себе не будете стрелять никто не поверит что шахтеры рогулей отстреливают... Так что делайте нормальные ролики.. Десяток тупых сельских рогулей пустите в разнос и тогда- может быть поверю..
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