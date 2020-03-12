Терористи обстріляли вантажівку ЗСУ: стало відоме ім'я загиблого Героя

Через ракетну атаку вантажівки ЗСУ терористами 10 березня під Пісками Донецької області загинув воїн 131-го розвідувального батальйону, молодший сержант Ілля Пережогін (Князь).

Про його смерть повідомили на сторінці Іванівської сільської об'єднаної територіальної громади у Facebook.

Пережогін був родом із села Орлівка на Одещині. Про його загибель також написав і побратим Героя, воїн ЗСУ Сергій Сердюк.

Ілля Пережогін Facebook Іванівської сільської об'єднаної територіальної громади

Ілля Пережогін Facebook Іванівської сільської об'єднаної територіальної громади

"На жаль, у нас знову втрати. 10 березня в результаті ворожого обстрілу вантажівки ГАЗ-66 з ПТРК під час виконання бойового завдання поблизу селища Піски (Ясинуватський район) загинув молодший сержант 131-го ОРБ, Пережогін Ілля Миколайович (Князь). Вічна пам'ять героям!" – зазначив у повідомленні захисник України.

Ілля Пережогін Facebook Галини Абрам'юк

Як повідомляв OBOZREVATEL:

10 березня по військовій вантажівці одного з підрозділів ООС окупанти відкрили вогонь із протитанкового ракетного комплексу поблизу населеного пункту Піски.

В результаті загинули двоє бійців ООС, ще дев'ять отримали поранення. Пізніше з'ясувалося, що терористи "Л/ДНР" завдали підступного удару по бійцях ЗСУ під Пісками, сховавшись за будинками мирних жителів.

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