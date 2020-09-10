Терористи обстріляли позиції ЗСУ поблизу Шумів

Олексій Тітофф Розслідування 15:49, 10.09.2020 Оновлено: 16:37, 10.09.2020

У четвер, 10 вересня, російсько-окупаційні війська відкрили вогонь зі стрілецької зброї по позиціях ЗСУ поблизу населеного пункту Шуми Донецької області.

Як повідомляє пресцентр штабу ООС, обстріл був прицільним і спрямованим на ділянку, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ.

"Такі дії противника засвідчують, що ворог свідомо та цілеспрямовано йде не тільки на порушення домовленостей, а й відкрито провокує українську сторону. Натомість Україна вкотре демонструє своє щире прагнення до встановлення миру, але ворог навмисно зриває будь-які спроби", – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що завдяки оперативності українських розвідників дії терористів було спрогнозовано, тому вдалося убезпечити українських військових, а також представників СЦКК та ОБСЄ.

Нагадаємо, що OBOZREVATEL першим повідомив, що призначена спільна інспекція ЗСУ разом із представниками координатора від ОБСЄ в районі села Шуми Донецької області 10 вересня не відбудеться.

Також глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив про зрив Росією домовленостей про інспекцію позицій ЗСУ. Пізніше Офіс президента України офіційно заявив про зрив інспекції.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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