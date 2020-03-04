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4 березня • оновлено в 16:56
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/ Розслідування

Терористи обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі: один боєць важко поранений

1.8т
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З початку поточної доби, 4 березня, один український військовий отримав важкі поранення внаслідок обстрілу російськими окупаційними військами на Луганському напрямку.

Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони України.

"З 6:20 протягом пів години противник зі станкових і ручних протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил, які обладнані неподалік Кримського", – йдеться у повідомленні.

Карта ООС

Карта ООС

У штабі ООС додали, що після 8-ї години ранку окупанти випустили 6 мін калібру 82 мм по наших опорних пунктах біля Оріхового.

В обох випадках українські воїни відповіли противнику із озброєння, не забороненого Мінськими домовленостями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в результаті обстрілів збройних формувань Російської Федерації 3 березня на Донбасі загинув український військовослужбовець, ще четверо отримали поранення.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Донбас військові
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
ни один украинский карательне должен уйти с Донбасса своими ногами
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2
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Сколько уже можно тупым скаклам говорить - уйдите с Донбасса, и не будет вам никаких обстрелов и т. п.
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2
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фил филька
фил филька
В августе 2015 года Матиос констатировал случаи массового дезертирства. По его словам, был составлен список, в котором числилось 5 тысяч украинских правоохранителей и около 3 тысяч военных, которые перешли на сторону противника. какая-какая в0йна говорите?
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5
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2 из 8 ответов | показать все
Добрыня .
Добрыня .
фил филька, Слова "братскому народу" считаю не уместными. Это я тебе как человек, считавший себя до 2014г русским, говорю. А по поводу переживаний, то предлагаю переживать о 3400 школах рашки до сих пор не имеют тёплых туалетов.
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фил филька
фил филька
Добрыня ., с ротным смешно вышло) а насчет вентилятора это не увлечение это сопереживание и помощь братскому соседскому народу) помогаю ему бороться с бен де ро фа шис тами)
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