Терористи обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі: один боєць важко поранений

З початку поточної доби, 4 березня, один український військовий отримав важкі поранення внаслідок обстрілу російськими окупаційними військами на Луганському напрямку.

Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони України.

"З 6:20 протягом пів години противник зі станкових і ручних протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил, які обладнані неподалік Кримського", – йдеться у повідомленні.

Карта ООС

У штабі ООС додали, що після 8-ї години ранку окупанти випустили 6 мін калібру 82 мм по наших опорних пунктах біля Оріхового.

В обох випадках українські воїни відповіли противнику із озброєння, не забороненого Мінськими домовленостями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в результаті обстрілів збройних формувань Російської Федерації 3 березня на Донбасі загинув український військовослужбовець, ще четверо отримали поранення.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram