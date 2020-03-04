Терористи обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі: один боєць важко поранений

З початку поточної доби, 4 березня, один український військовий отримав важкі поранення внаслідок обстрілу російськими окупаційними військами на Луганському напрямку.
Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони України.
"З 6:20 протягом пів години противник зі станкових і ручних протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил, які обладнані неподалік Кримського", – йдеться у повідомленні.
Карта ООС
У штабі ООС додали, що після 8-ї години ранку окупанти випустили 6 мін калібру 82 мм по наших опорних пунктах біля Оріхового.
В обох випадках українські воїни відповіли противнику із озброєння, не забороненого Мінськими домовленостями.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в результаті обстрілів збройних формувань Російської Федерації 3 березня на Донбасі загинув український військовослужбовець, ще четверо отримали поранення.
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