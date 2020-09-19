Терористи обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, є поранений від вибуху – штаб ООС

Олексій Тітофф Розслідування 07:58, 19.09.2020 Оновлено: 08:02, 19.09.2020

За минулу добу, 18 вересня, російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі. Також в результаті вибуху невідомого пристрою український військовий отримав поранення.

Як повідомляє пресцентр штабу ООС, ворог з підствольного гранатомета обстріляв позиції ЗСУ близько Водяного, а поблизу Новотошківського застосував крупнокаліберний кулемет. Наші військові вогонь у відповідь не відкривали.

Відзначається, що неподалік Залізного військові ЗСУ ліквідували осередок займання сухої трави. Під час гасіння пожежі здетонував невідомий вибуховий пристрій, в результаті чого один український захисник отримав поранення. Воїна оперативно доставили в медичний заклад, де йому надали медичну допомогу.

З початку поточної доби, 19 вересня, терористи обстрілів не проводили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 вересня російські терористи на Донбасі знову порушили умови перемир'я і відкрили вогонь зі стрілецької зброї.

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