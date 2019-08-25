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Терористи обстріляли позиції ОС на Донбасі: ЗСУ зазнали втрат

1.6т Читати матеріал російською

На Донбасі терористи обстріляли позиції Об'єднаних сил України (ООС), в результаті чого один боєць загинув, троє отримали поранення.

Як повідомляє штаб ООС на сторінці в Facebook, 25 серпня під час ворожих обстрілів чотири військовослужбовця Збройних Сил України отримали поранення різного ступеня тяжкості, під час евакуації до медичного закладу один з них від отриманих поранень помер.

"Інші військовослужбовці вже знаходяться під наглядом медичних фахівців", - уточнили в штабі.

ЗСУ

ЗСУ

24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Стало відомо, що за період з березня 2019 року, коли було оголошено перемир'я, за липень на Донбасі загинули 49 українських воїнів і ще 307 отримали поранення.

  • Всього війна за незалежність України, яка вже більше п'яти років йде на Донбасі, забрала життя 3012 воїнів.

  • З початку 2019 року станом на 23 серпня Об'єднані сили втратили на Донбасі 71 військовослужбовця, 31 з них – після вступу президента Володимира Зеленського на посаду головнокомандувача ЗСУ.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Kudryashov Aleksandr
Kudryashov Aleksandr
Вот же гад Тимчук, был бы жив, потерь бы не было!
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
зеленский опять над СМС кой плакль
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Хозяин Xоxлов
Хозяин Xоxлов
Сообщение от военкоров: «С 9 часов на западе Горловки идут бои с переменной интенсивностью. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:05 - н.п. Талаковка - н.п. Коминтерново: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие». ДНР в СЦКК: «За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ составило – 3 раза. По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение. Горловское направление: БТР/БМП – 1 раз (30 выстрелов). Донецкое направление: стрелковое оружие – 1 раз. Мариупольское направление: стрелковое оружие – 1 раз. В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались следующие районы/населенные пункты: Доломитное, Ясиноватая, Ленинское. Жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 30 единиц». НМ ЛНР: «24 августа вооруженные формирования Украины 1 раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по нашим защитникам из АГС. Соединения и воинские вооруженные формирования оперативно-тактической группировки «СЕВЕР» обстреляли район н.п. НИЖНЕЕ ЛОЗОВОЕ - из АГС. В результате обстрелов разрушений и повреждений гражданской инфраструктуры нет. Потерь среди мирного населения и военнослужащих НМ ЛНР нет. Киевские силовики продолжают нарушать Минские договоренности, наращивая военный потенциал в зоне карательной операции. В частности, выявлена установка противником новых минно-взрывных заграждений в районе моста к н.п. Счастье. Каратели продолжают размещать военную технику внутри населенных пунктов прикрываясь объектами гражданской инфраструктуры. Так в жилах кварталах н.п. Новотошковское ВФУ разместили БМП-1, возле школы в н.п. Райгородка зафиксировано наличие БТР-70, а рядом с жилым массивом зенитно-ракетный комплекс «Оса». В Станице Луганской, как и прежде, военная техника противника в количестве 4 бронетранспортеров находится на боевых позициях в черте населенного пункта. Отмечается скопление бронетехники в районе н.п. Геевка, где размещено 5 бронетранспортеров БТР-70 и разведывательно-дозорная машина ВСУ. С целью сокрытия нахождения личного состава и техники ВФУ в пределах участка разведения сил и средств в районе н.п. Золотое, силовики обстреливают беспилотные летательные аппараты миссии ОБСЕ, проводящие фиксацию нарушений ВФУ в указанном районе. Защитники Республики надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия режима прекращения огня».
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