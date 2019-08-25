Терористи обстріляли позиції ОС на Донбасі: ЗСУ зазнали втрат

На Донбасі терористи обстріляли позиції Об'єднаних сил України (ООС), в результаті чого один боєць загинув, троє отримали поранення.

Як повідомляє штаб ООС на сторінці в Facebook, 25 серпня під час ворожих обстрілів чотири військовослужбовця Збройних Сил України отримали поранення різного ступеня тяжкості, під час евакуації до медичного закладу один з них від отриманих поранень помер.

"Інші військовослужбовці вже знаходяться під наглядом медичних фахівців", - уточнили в штабі.

ЗСУ 24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Стало відомо, що за період з березня 2019 року, коли було оголошено перемир'я, за липень на Донбасі загинули 49 українських воїнів і ще 307 отримали поранення.

Всього війна за незалежність України, яка вже більше п'яти років йде на Донбасі, забрала життя 3012 воїнів.

З початку 2019 року станом на 23 серпня Об'єднані сили втратили на Донбасі 71 військовослужбовця, 31 з них – після вступу президента Володимира Зеленського на посаду головнокомандувача ЗСУ.

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