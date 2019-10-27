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27 жовтня • оновлено в 16:33
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/ Розслідування

Війна за незалежність України: терористи влаштували підлу провокацію на ділянці розведення

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У районі ділянки розведення сил і засобів поблизу н.п. Петрівське на Донбасі в суботу, 26 жовтня, терористи обстріляли безпілотник місії ОБСЄ.

Бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї, інформує пресслужба Операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

У зв'язку із загрозою втрати БПЛА, він був посаджений. Уточнюється, що дрон ушкоджень не отримав.

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Ілюстрація. Терористи "Л/ДНР"

Ілюстрація. Терористи "Л/ДНР"

Преса України

"Варто зазначити, що російські окупаційні війська регулярно відкривають вогонь по безпілотних літальних апаратах Місії і протидіють роботі таких апаратів засобами радіо-електронної боротьби.

Це свідчить про спробу противника не допустити виявлення представниками міжнародних організацій озброєння, забороненого мінськими домовленостями, та інших порушень", – сказано в повідомленні.

В ООС наголосили, що противник нерідко намагається звинуватити в своїх діях українську сторону.

"Українські військові, дотримуючись чинного законодавства та міжнародних зобов'язань, успішно виконують завдання щодо стримування російської агресії і готові діяти за будь-якого варіанту змін обстановки", – підсумували в пресштабі.

Як писав OBOZREVATEL, на Донбасі під час бойових дій 26 жовтня, незважаючи на обстріл із боку бойовиків, втрат серед військовослужбовців ООС не було.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ОБСЄ ООС Новини Донбасу Новини ДНР Новини ЛНР
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Наверняка..все было с точностью..наоборот
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Укpaинcкиe тeppopиcты, как всегда, устроили подлую провокацию
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