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18 березня • оновлено в 06:35
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Терористи обстріляли ділянку розведення на Донбасі

3.9т
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Терористи пішли на нову провокацію на Донбасі, обстрілявши ввечері у вівторок, 17 березня, ділянку розведення №3 Богданівка-Петрівське.

Про це повідомляє в Facebook пресцентр Операції Об'єднаних сил.

Відзначається, що російські окупанти цілеспрямовано двічі обстріляли зону розведення з автоматичного станкового гранатомета і стрілецької зброї.

"Л/ДНР" обстріляли Петрівське

"Л/ДНР" обстріляли Петрівське

Народна правда

"Такі злочинні дії російських окупаційних військ вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню і не бажає дотримуватися існуючих мирних домовленостей", – підкреслили в штабі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 березня терористи поранили чотирьох українських військовослужбовців на Донбасі, обстрілявши наші позиції з забороненої Мінськими домовленостями зброї.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Збройні сили України Донбас Новини Донбасу
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