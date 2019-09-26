Терористи обстріляли будинки під Маріуполем: поранена мирна мешканка

Терористи незаконних озброєнь формувань влаштували обстріл житлових будинків під Маріуполем, у результаті яких була поранена місцева мешканка.

Про це йдеться в звіті ОБСЄ. 60-річна жінка розповіла, що перебувала в своєму дворі в селищі Пікузи (кол. Коминтерново), вона отримала осколкові поранення верхньої частини правої ноги.

Спостерігачі для уточнення інформації намагалися проїхати в Пікузи, однак на блокпосту в н. п. Заїченко озброєні терористи не пропустили їх у селище.

Обстріл під Маріуполем, ілюстрація 24 канал

Своєю чергою, ОБСЄ вдалося виявити воронки і пошкодження в результаті обстрілу в селищі Верхнешироковське. На вулиці Щорса, 28 у дворі двоповерхового будинку, команда СММ побачила зламане дерево. За їхньою оцінкою, це трапилося у результаті недавнього обстрілу 122-мм артилерійським снарядом, випущеним із західного напрямку.

Спостерігачі також побачили сліди осколкового ураження на газопроводі і на двох інших деревах, а також свіжі воронки. Також були зафіксовані сліди від обстрілу на асфальті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 24 вересня стартували стратегічні командно-штабні навчання "Козацький воля-2019". У зв'язку з цим Генеральний штаб Збройних Сил України зробив попередження.

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