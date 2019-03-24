|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Терористи нарвалися: стало відомо про потужну відповідь ЗСУ на Донбасі

688Читати матеріал російською

У неділю, 24 березня, терористи на Донбасі двічі обстріляли позиції українських військовослужбовців. ЗСУ довелося дати окупантам потужну відповідь.

Як сказано у зведенні прес-центру штабу ООС, точні втрати "Л/ДНР" поки що невідомі. Ситуація на Донбасі залишається під контролем захисників України, серед яких ніхто не постраждав.

"Станом на 18:00 зафіксовано два випадки обстрілу позицій Об'єднаних сил. У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу селища Золоте-4 застосований міномет калібру 82 мм, а в районі населеного пункту Новолуганське міномет 82-го калібру і стрілецьку зброю", — сказано в повідомленні.

Новини
"Командир почорнів від горя": у "Л/ДНР" один за іншим хоронять терористів

"Підрозділи, які обстрілював противник, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння. Втрати противника уточнюються", — додали в штабі ООС.

Терористи нарвалися: стало відомо про потужну відповідь ЗСУ на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні ЗСУ жорстко розправилися з терористами на Донбасі, знищивши п'ятьох з них.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуНовини ДНРНовини ЛНР
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки