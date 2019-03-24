Терористи нарвалися: стало відомо про потужну відповідь ЗСУ на Донбасі

У неділю, 24 березня, терористи на Донбасі двічі обстріляли позиції українських військовослужбовців. ЗСУ довелося дати окупантам потужну відповідь.

Як сказано у зведенні прес-центру штабу ООС, точні втрати "Л/ДНР" поки що невідомі. Ситуація на Донбасі залишається під контролем захисників України, серед яких ніхто не постраждав.

"Станом на 18:00 зафіксовано два випадки обстрілу позицій Об'єднаних сил. У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу селища Золоте-4 застосований міномет калібру 82 мм, а в районі населеного пункту Новолуганське міномет 82-го калібру і стрілецьку зброю", — сказано в повідомленні.

"Підрозділи, які обстрілював противник, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння. Втрати противника уточнюються", — додали в штабі ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні ЗСУ жорстко розправилися з терористами на Донбасі, знищивши п'ятьох з них.

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