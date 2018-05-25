Терористи нарвалися на вогонь на Донбасі і втратили техніку

Терористи на Донбасі обстріляли південну околицю Старої Миколаївки (Донеччина), випустивши 17 снарядів 152-мм калібру.

Один снаряд потрапив у військовий об'єкт Збройних сил України, передає прес-центр Операції Об'єднаних сил.

Ворог вів вогонь із житлових кварталів Комсомольського району міста Горлівки.

"Адекватна відповідь Об'єднаних сил (яка не проводилася проти мирних жителів Горлівки, на що розраховував ворог) дозволив знищити дві гаубиці і артилерійський склад 3 омсбр", - сказано в повідомленні.

У результаті ворожого обстрілу жертв серед цивільного населення немає.

Раніше OBOZREVATEL писав, що після звільнення Південного (Чигарєв) у Донецькій області українські сили можуть перейти до звільнення селищ Широка Балка та Озерянівка, які знаходяться поруч з окупованою Горлівкою.