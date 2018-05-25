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Терористи нарвалися на вогонь на Донбасі і втратили техніку

6.8тЧитати новину російською

Терористи на Донбасі обстріляли південну околицю Старої Миколаївки (Донеччина), випустивши 17 снарядів 152-мм калібру.

Один снаряд потрапив у військовий об'єкт Збройних сил України, передає прес-центр Операції Об'єднаних сил.

Ворог вів вогонь із житлових кварталів Комсомольського району міста Горлівки.

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"Адекватна відповідь Об'єднаних сил (яка не проводилася проти мирних жителів Горлівки, на що розраховував ворог) дозволив знищити дві гаубиці і артилерійський склад 3 омсбр", - сказано в повідомленні.

У результаті ворожого обстрілу жертв серед цивільного населення немає.

Раніше OBOZREVATEL писав, що після звільнення Південного (Чигарєв) у Донецькій області українські сили можуть перейти до звільнення селищ Широка Балка та Озерянівка, які знаходяться поруч з окупованою Горлівкою.

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Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
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