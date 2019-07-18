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Терористи напали на ЗСУ на Донбасі: з'явилися тривожні новини

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У четвер, 18 липня, окупаційні війська на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню, у результаті чого один український військовослужбовець був поранений.

Про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook. Відзначається, що противник використовував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

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Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

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Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • двічі поблизу Пісок у напрямку Веселого – з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

  • поруч із Троїцьким із напряму Бетманове – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

  • на околиці Кам'янки з напряму Ясинуватої – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

  • у районі населеного пункту Водяне з напряму Азов – із станкового протитанкового гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил: неподалік від Майорська з напряму Шахти 6-7 – з гранатомета і стрілецької зброї.

В ОС повідомили, що внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення. На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації і її найманців наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Ситуація на Донбасі

Ситуація на Донбасі

mediarnbo.org

"Суспільно-політична і гуманітарна обстановка залишається під контролем Об'єднаних сил", –підсумували в штабі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські військові з 53-й бригади піхоти влучно розбомбили позиції ворога під Горлівкою.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини Донбасу
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