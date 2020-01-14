Терористи напали на ЗСУ на Донбасі: українські герої вистояли

У понеділок, 13 січня, збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. У результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

Як повідомляє прес-центр ОС, противник обстріляв наші позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Війна на Донбасі ТСН

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив один обстріл по наших позиціях поруч із Василівкою, де застосував стрілецьку зброю.

П'ять обстрілів були зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

неподалік населених пунктів Зайцеве і Луганське – зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

поруч із Ореховим – із 120-мм мінометів противник випустив 20 хв і мінометів калібру 82 мм – 10 хв, а також автоматичних станкових гранатометів;

поблизу з Новотошківським – із мінометів калібру 120 мм і 82мм – по 3 міни;

неподалік від Новолуганського – із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі у зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув 26-річний військовослужбовець 56-ї мотопіхотної бригади Збройних Сил України Віталій Караван. Причиною смерті військовослужбовця нібито став нещасний випадок.

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