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14 січня • оновлено в 08:57
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Терористи напали на ЗСУ на Донбасі: українські герої вистояли

1.8т
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У понеділок, 13 січня, збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. У результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

Як повідомляє прес-центр ОС, противник обстріляв наші позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

ТСН

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив один обстріл по наших позиціях поруч із Василівкою, де застосував стрілецьку зброю.

Терористи напали на ЗСУ на Донбасі: українські герої вистояли

П'ять обстрілів були зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • неподалік населених пунктів Зайцеве і Луганське – зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

  • поруч із Ореховим – із 120-мм мінометів противник випустив 20 хв і мінометів калібру 82 мм – 10 хв, а також автоматичних станкових гранатометів;

  • поблизу з Новотошківським – із мінометів калібру 120 мм і 82мм – по 3 міни;

  • неподалік від Новолуганського – із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі у зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув 26-річний військовослужбовець 56-ї мотопіхотної бригади Збройних Сил України Віталій Караван. Причиною смерті військовослужбовця нібито став нещасний випадок.

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Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Без слово подло,новость не засчитана...
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Хо Хол
Хо Хол
1. Почему теpoppистическая армия РФ не наступает со стороны Харьковской области? 2. Почему нет боевых действий на границе с Крымом?
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семенов Александр
семенов Александр
Хо Хол, И главное почему гэройична украйинька армия, так гэройично обстреливающая свои города на Донбассе, ,даже пернуть боится в сторону Крыма
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Xoxлы перегаром мины отбивали))
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