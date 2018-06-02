Терористи напали на українських прикордонників на Донбасі

У районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі терористи обстріляли український прикордонний наряд на КПВВ "Майорськ" в Донецькій області.
За даними прес-центру Державної прикордонної служби, це сталося переду контролем осіб і транспорту в контрольному пункті в'їзду/виїзду.
"Прикордонники саме здійснювали доставку змін прикордонних нарядів до КрП та КПВВ автомобілем "Кугуар". Після того, як прикордонні наряди були доставлені до місць несення служби, а автомобіль повертався до КПВВ, найманці російсько-терористичних груп здійснили обстріл бронемашини зі стрілецької зброї" , - зазначили у відомстві.
В результаті обстрілу терористів ніхто з українських військовослужбовців не постраждав.
Напад терористів на прикордонників на Донбасі
Прес-служба ДПСУ
"Броня захистила від куль, потрапили в автомобіль. В цей час цивільних осіб у КрП не було, особовий склад перебував у бліндажах", - резюмували в прес-службі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні українські військові дали відсіч терористам на Донбасі, коли вони обстрілювали позиції Кримського, Світлодарська та Маріуполя.
Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "Обозреватель".