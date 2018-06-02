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Терористи напали на українських прикордонників на Донбасі

1.5тЧитати новину російською

У районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі терористи обстріляли український прикордонний наряд на КПВВ "Майорськ" в Донецькій області.

За даними прес-центру Державної прикордонної служби, це сталося переду контролем осіб і транспорту в контрольному пункті в'їзду/виїзду.

"Прикордонники саме здійснювали доставку змін прикордонних нарядів до КрП та КПВВ автомобілем "Кугуар". Після того, як прикордонні наряди були доставлені до місць несення служби, а автомобіль повертався до КПВВ, найманці російсько-терористичних груп здійснили обстріл бронемашини зі стрілецької зброї" , - зазначили у відомстві.

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В результаті обстрілу терористів ніхто з українських військовослужбовців не постраждав.

Напад терористів на прикордонників на Донбасі

Прес-служба ДПСУ

"Броня захистила від куль, потрапили в автомобіль. В цей час цивільних осіб у КрП не було, особовий склад перебував у бліндажах", - резюмували в прес-службі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні українські військові дали відсіч терористам на Донбасі, коли вони обстрілювали позиції Кримського, Світлодарська та Маріуполя.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Об'єкт
Новини Донбасу
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