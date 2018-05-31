Терористи накрили вогнем Чермалик: поранено бійця ЗСУ

У четвер, 31 травня, терористи на Донбасі обстрілювали населений пункт Чермалик Донецькій області, в результаті чого одного українського військового було поранено.

"Станом на 18:00 31 травня, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Російсько-окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню, з них 4 рази із застосуванням важкого озброєння – 122-мм артилерійських систем, 120 та 82-мм мінометів", - повідомляє прес-центр штабу Об'єднаних сил.

Найбільш напруженою була обстановка в районі населених пунктів Чермалик та Павлопіль, де підрозділи Об'єднаних сил вели активні оборонні дії.

"Станом на 18:00 одного нашого захисника легко поранено. Об’єднані сили продовжують виконувати завдання в бойовому режимі", - підкреслили в штабі.

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Крім того, українська сторона СЦКК задокументувала обстріл терористами населеного пункту Чермалик.

"Українська сторона СЦКК інформує, що бойовики збройних формувань РФ, продовжують порушувати режим припинення вогню вздовж лінії розмежування сторін, застосовуючи при цьому зброю заборонену Мінськими домовленостями по мирним мешканцям Донбасу", - сказано в повідомленні.

Обстріл Чермалика почався вранці, близько 9:10. Терористи використовували артсистеми 122 калібру, і міномети калібру 82 і 120 міліметрів.

"Зокрема, зафіксовано попадання міни у подвір’я приватного помешкання за адресою вулиця Б. Хмельницького 39. Унаслідок вибуху 82 мм міни пошкоджено фасад житлового будинку, та присадибну ділянку. Загалом, по району населеного пункту Чермалик, противник випустив цього дня щонайменше 30 снарядів та мін", - повідомили в штабі ООС.

Відповідні матеріали були передані Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"Українська сторона СЦКК наголошує, що систематичні обстріли мирних населених пунктів із забороненої зброї та намагання звинуватити в цьому ЗСУ, свідчать про явну зацікавленість ватажків окупаційної адміністрації РФ у подальшому загостренні конфлікту, та свідоме небажання дотримуватися Мінських домовленостей щодо режиму припинення вогню", - резюмували в прес-центрі.

Як повідомлявOBOZREVATEL, українська розвідка зафіксувала, як терористи на Донбасі розміщують техніку у дворах приватних будинків.