Терористи накрили мінометним вогнем сили ООС на Донбасі

Російські терористи на Донбасі 28 грудня знову порушили режим припинення вогню. Вони накрили позиції українських військ мінометних вогнем.

Це було зафіксовано українською стороною Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню й стабілізації лінії розмежування сторін, повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook.

"28 грудня приблизно о 13:00 ворог здійснив обстріл позицій підрозділів Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Оріхово з мінометів калібру 120 мм (п'ять мін), які, відповідно до Мінських домовленостей, мали бути відведені на відстань понад 15 км від лінії розмежування", – йдеться в дописі.

Обстріл Depo

У зв'язку з цим українські спостерігачі закликали збройні формування Російської Федерації та їхніх найманців припинити свої провокації й дотримуватися чинних домовленостей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "ЛНР" незаконно перебувають на ділянках розведення сил і засобів "Станиця Луганська" і "Золоте" на Донбасі, видаючи себе за представників Спільного центру з контролю і координації. Факт порушення регулярно фіксує у своїх звітах Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ.

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