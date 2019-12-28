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28 грудня • оновлено в 16:13
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Терористи накрили мінометним вогнем сили ООС на Донбасі

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Російські терористи на Донбасі 28 грудня знову порушили режим припинення вогню. Вони накрили позиції українських військ мінометних вогнем.

Це було зафіксовано українською стороною Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню й стабілізації лінії розмежування сторін, повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook.

"28 грудня приблизно о 13:00 ворог здійснив обстріл позицій підрозділів Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Оріхово з мінометів калібру 120 мм (п'ять мін), які, відповідно до Мінських домовленостей, мали бути відведені на відстань понад 15 км від лінії розмежування", – йдеться в дописі.

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Обстріл

Обстріл

Depo

У зв'язку з цим українські спостерігачі закликали збройні формування Російської Федерації та їхніх найманців припинити свої провокації й дотримуватися чинних домовленостей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "ЛНР" незаконно перебувають на ділянках розведення сил і засобів "Станиця Луганська" і "Золоте" на Донбасі, видаючи себе за представників Спільного центру з контролю і координації. Факт порушення регулярно фіксує у своїх звітах Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна
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