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27 вересня • оновлено в 19:21
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/ Розслідування

Терористи накрили мінами мирні села на Донбасі

11.1т Читати матеріал російською

Російські терористи на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню. Вони знову попалися на масованих мінометних обстрілах мирних селищ.

Як повідомляється на офіційній сторінці штабу ООС у Facebook, це було зафіксовано українською стороною спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Зокрема, 25 вересня ворог здійснив дев'ять обстрілів у районах населених пунктів Новолуганське, Мар'їнка, Південне, Красногорівка, Світлодарськ, Золоте 4, Травневе, застосувавши заборонені міномети калібру 82 мм (32 міни) і міномети калібру 120 мм (сім мін).

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"Депо"

Крім того, 26 вересня окупаційні війська вели обстріл у районі населеного пункту Травневе, застосувавши міномети калібру 82 мм (п'ять мін).

"Українська сторона СЦКК закликає представників СММ ОБСЄ зафіксувати факти грубого порушення встановленого режиму "Тиша" з боку незаконних збройних формувань Російської Федерації і посприяти, щоб окупаційна адміністрація припинила свої провокаційні дії і дотримувалася Мінських домовленостей", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у районі проведення ООС на Донбасі 25 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 32 рази порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу двоє військовослужбовців поранені, ще один отримав бойове травмування.

Крім того, терористи влаштували обстріл житлових будинків під Маріуполем, у результаті якого була поранена місцева мешканка.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
ДНР
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Xoxлы, вы хоть бы фильм, снятый "Белыми касками", показали бы, а то как-то неубедительно.
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Это точно,террористы накрыли огнём дома мирных жителей Донбасса,и творят этот геноцид ссуки уже шестой год.....
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Mak Alex, покажи пример, Рэмбо xoxлoжoпoe.
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Mak Alex
Mak Alex
Дегтяренко Светлана, правільно,і сраною мітлою іх в рашкостан
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Руснявые фашисты, как обычно, ведут огонь по мирному нкаселению. А то, что для этого задействуют запрещенные калибры, ка-цап-ско-фашистской русне нас рать
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