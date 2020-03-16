Приховують обстріли "Гвоздикою"? З'явилися фото ударів по ЗСУ на Донбасі

Збройні формування Росії 16 березня щонайменше шість разів порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонену мінських угодами артилерію.

У штабі ООС повідомили, що вогонь серед іншого вівся з 82-мм мінометів. Водночас журналіст, учасник АТО Олександр Махов на своїй сторінці у Facebook написав, що окупанти застосовували і більший калібр, а командування це приховує. Він також опублікував відповідні фото (щоб подивитися, проскрольте новину до кінця).

rbc.ua (ілюстративне фото)

"Командування ЗСУ приховує обстріл із боку бойовиків із забороненого озброєння. На фото – снаряд калібру 122 мм. Це фото я отримав вранці від бійців. Такими снарядами зі ствольної артилерії сьогодні було обстріляне селище Піски вранці (близько 6:00) з боку Донецька", – зазначив він.

Олександр Махов / Facebook

Журналіст додав, що всього було випущено близько 9 снарядів. "Бійці допускають, що стріляли окупанти, ймовірно, з "Гвоздики" або гаубиці Д-30", – уточнив він.

Олександр Махов / Facebook

Водночас за офіційними даними штабу ООС терористи вели вогонь із 82-мм мінометів, які заборонені мінськими угодами. Також ворог застосовував великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Олександр Махов / Facebook

Обстрілювали позиції ЗСУ біля Пісків, Лебединського, Красногорівки, Новотошківського і Хутору Вільного. Сили ООС дали адекватну вогневу відповідь на обстріли.

У результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців немає.

Ситуація на Донбасі станом на 16 березня

Олександр Махов / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 15 березня, терористи поранили чотирьох українських військовослужбовців на Донбасі, обстрілявши наші позиції із забороненої мінськими домовленостями зброї.

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