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16 березня • оновлено в 20:59
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/ Розслідування

Терористи накрили артилерійським вогнем ЗСУ на Донбасі

3.3т
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Збройні формування Росії 16 березня щонайменше шість разів порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонену мінських угодами артилерію.

У штабі ООС повідомили, що вогонь серед іншого вівся з 82-мм мінометів. Водночас журналіст, учасник АТО Олександр Махов на своїй сторінці у Facebook написав, що окупанти застосовували і більший калібр, а командування це приховує. Він також опублікував відповідні фото (щоб подивитися, проскрольте новину до кінця).

Приховують обстріли "Гвоздикою"? З'явилися фото ударів по ЗСУ на Донбасі

rbc.ua (ілюстративне фото)

"Командування ЗСУ приховує обстріл із боку бойовиків із забороненого озброєння. На фото – снаряд калібру 122 мм. Це фото я отримав вранці від бійців. Такими снарядами зі ствольної артилерії сьогодні було обстріляне селище Піски вранці (близько 6:00) з боку Донецька", – зазначив він.

Приховують обстріли "Гвоздикою"? З'явилися фото ударів по ЗСУ на Донбасі

Олександр Махов / Facebook

Журналіст додав, що всього було випущено близько 9 снарядів. "Бійці допускають, що стріляли окупанти, ймовірно, з "Гвоздики" або гаубиці Д-30", – уточнив він.

Приховують обстріли "Гвоздикою"? З'явилися фото ударів по ЗСУ на Донбасі

Олександр Махов / Facebook

Водночас за офіційними даними штабу ООС терористи вели вогонь із 82-мм мінометів, які заборонені мінськими угодами. Також ворог застосовував великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Приховують обстріли "Гвоздикою"? З'явилися фото ударів по ЗСУ на Донбасі

Олександр Махов / Facebook

Обстрілювали позиції ЗСУ біля Пісків, Лебединського, Красногорівки, Новотошківського і Хутору Вільного. Сили ООС дали адекватну вогневу відповідь на обстріли.

У результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців немає.

Ситуація на Донбасі станом на 16 березня

Ситуація на Донбасі станом на 16 березня

Приховують обстріли "Гвоздикою"? З'явилися фото ударів по ЗСУ на Донбасі

Олександр Махов / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 15 березня, терористи поранили чотирьох українських військовослужбовців на Донбасі, обстрілявши наші позиції із забороненої мінськими домовленостями зброї.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України ООС
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Свежая новость: Вооруженные силы Индии решили приобрести еще 400 российских танков Т-90С. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрия Шугаева. __--__
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, не отбрешитесь, кара неминуема...
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