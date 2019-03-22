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Терористи нахабно вдарили по передовій позиції ЗСУ: в мережі показали наслідки

2.8тЧитати матеріал російською

У п'ятницю, 22 березня, терористи "ЛНР" вдарили по одній із передових позицій українських захисників у районі Попасної (Луганська область).

Застосоване заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Фото наслідків обстрілу показав на своїй сторінці у Facebook волонтер Юрій Мисягін.

"Ранній ранок у піхоти на одній із наших передових позицій у районі Попасної. Обстріл відбувся близько 6-ї ранку. Працювали всі заборонені калібри: 120-й, 122-й, 152-й", — написав він.

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На фото видно осколки снарядів, випущених терористами у бік українських військових.

Терористи нахабно вдарили по передовій позиції ЗСУ: в мережі показали наслідки

Facebook Юрія Мисягіна

Терористи нахабно вдарили по передовій позиції ЗСУ: в мережі показали наслідки

Facebook Юрія Мисягіна

Терористи нахабно вдарили по передовій позиції ЗСУ: в мережі показали наслідки

Facebook Юрія Мисягіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські військові влучним ударом знищили черговий об'єкт терористів на Донбасі. Цього разу бійці Об'єднаних сил розбили склад боєприпасів бойовиків.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфліктНовини Луганська і Луганської областіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Davyda Bohdan
Davyda Bohdan
Обламали на московії зуби об Україну. Уже шостий рік сидять на одних і тих же позиціях. І бздять далі йти. Знають,що хана їм буде.
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andrei andrei
andrei andrei
😁😁😁 Какая нетолерантность! Надо же - нагло ударили😀 Это вам за фееричность.
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Davyda Bohdan
Davyda Bohdan
andrei andrei, 🐐💨😷
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Яковлев Валерий
Яковлев Валерий
После обстрела украинскими боевиками школы в Донецке, военнослужащие Вооруженных сил Донецкой Народной Республики вынуждены были пойти на ответные меры и уничтожить огневую позицию ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов. «Потери среди военнослужащих 93-й механизированной бригады составили: один убитый — старший солдат Волох С.В. и один раненый — младший сержант Фисенко К.С. Потери 57-й бригады составили один убитый — младший сержант Лисюк С.В», — сказал он. Безсонов развеял надежды украинских боевиков на безнаказанные обстрелы территории ДНР, он отметил, что, если «горячие украинские командиры» в очередной раз решат сделать выстрел в сторону Республики — ответная реакция будет незамедлительной. Кроме того, Безсонов напомнил украинскому командованию, что после обстрела украинскими боевиками школы №77 в поселке Гольмовский, ответным огнем были уничтожены двое боевиков карательного батальона «Азов»*.
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Davyda Bohdan
Davyda Bohdan
Яковлев Валерий, 🐐💨😷
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