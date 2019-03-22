Терористи нахабно вдарили по передовій позиції ЗСУ: в мережі показали наслідки

У п'ятницю, 22 березня, терористи "ЛНР" вдарили по одній із передових позицій українських захисників у районі Попасної (Луганська область).

Застосоване заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Фото наслідків обстрілу показав на своїй сторінці у Facebook волонтер Юрій Мисягін.

"Ранній ранок у піхоти на одній із наших передових позицій у районі Попасної. Обстріл відбувся близько 6-ї ранку. Працювали всі заборонені калібри: 120-й, 122-й, 152-й", — написав він.

На фото видно осколки снарядів, випущених терористами у бік українських військових.

Facebook Юрія Мисягіна

Facebook Юрія Мисягіна

Facebook Юрія Мисягіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські військові влучним ударом знищили черговий об'єкт терористів на Донбасі. Цього разу бійці Об'єднаних сил розбили склад боєприпасів бойовиків.

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