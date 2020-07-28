Терористи на Донбасі знову зірвали перемир'я та обстріляли ЗСУ

Від початку доби 28 липня російські терористи на Донбасі знову порушили режим тиші та здійснили обстріл позицій українських захисників.

Як повідомляється у зведенні на сайті Міністерства оборони, збройна провокація бойовиків була зафіксована на Луганському напрямку (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Так, вранці противник здійснив обстріл українських позицій неподалік Шумів з підствольного гранатомету. За наявною інформацією, бойових втрат з боку українських підрозділів немає.

"Підрозділи Об’єднаних сил продовжують дотримуватися умов припинення вогню та готові дати адекватну відповідь на будь-які підступні та провокаційні дії противника", – йдеться у повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL: