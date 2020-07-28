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Терористи на Донбасі знову зірвали перемир'я та обстріляли ЗСУ

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Розслідування
1,9 т.
Терористи на Донбасі обстріляли позиції ЗСУ

Терористи на Донбасі обстріляли позиції ЗСУ. Репортер

Від початку доби 28 липня російські терористи на Донбасі знову порушили режим тиші та здійснили обстріл позицій українських захисників.

Як повідомляється у зведенні на сайті Міністерства оборони, збройна провокація бойовиків була зафіксована на Луганському напрямку (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Так, вранці противник здійснив обстріл українських позицій неподалік Шумів з підствольного гранатомету. За наявною інформацією, бойових втрат з боку українських підрозділів немає.

"Підрозділи Об’єднаних сил продовжують дотримуватися умов припинення вогню та готові дати адекватну відповідь на будь-які підступні та провокаційні дії противника", – йдеться у повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL:

УкраїнаОперація Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфліктВійна на ДонбасіПеремир'я на ДонбасіМіністерство оборони України
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  2. Розслідування