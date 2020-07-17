Терористи на Донбасі знайшли тіло вбитого військового медика "Естонця"

Терористи на Донбасі знайшли тіло загиблого військового лікаря зі складу 35-ї бригади морської піхоти Миколи Іліна з позивним "Естонець", якого 13 липня вбили під час засідки.

Як повідомляє ТСН, про це окупанти заявили представникам спільного центру з контролю і координації (СЦКК).

Раніше пресцентр штабу ООС зазначив, що командування Об'єднаних сил вживає всіх необхідних заходів для повернення тіла загиблого військового медика.

При цьому до цих пір невідома доля пораненого, який залишився на полі бою. Українські військові отримали гарантії тиші від Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і почали пошукову операцію ще 16 липня.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Нікола Ілін ("Естонець") загинув 13 липня біля Зайцевого, потрапивши в складі евакуаційної групи в засідку терористів. Він намагався врятувати пораненого бійця.

Також загинув лейтенант Дмитро Красногрудь, його тіло вже повернуто на підконтрольну Україні територію.

Ілін мріяв одружитися з українкою і повернутися до Таллінна. Він хотів, щоб в разі загибелі його прах розвіяли в Білорусі, Естонії та Україні.