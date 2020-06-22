Терористи на Донбасі збили ракетою камеру ОБСЄ. Фото
Камеру місії ОБСЄ було встановлено на вишці
У Широкиному на Донбасі терористи протитанковою керованою ракетою збили камеру місії ОБСЄ, встановлену на вишці.
Як повідомляє ТСН, приліт ворожої ракети стався 22 червня близько 08:15 (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
В результаті удару камера впала з вишки і розбилася.
Російські найманці намагалися влучити в спостережну апаратуру ОБСЄ ще напередодні, але промахнулися. Снаряд впав поряд з фельдшерсько-акушерським пунктом.
tsn.ua
tsn.ua
tsn.ua
tsn.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗСУ завдали удару по вогневій точці терористів з квадрокоптера.
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