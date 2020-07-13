Терористи на Донбасі зазнали значних втрат: розвідка озвучила свіжі дані

Терористи на окупованому Донбасі зазнали значних втрат за останній тиждень.

Як повідомив в Telegram офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц) з посиланням на дані розвідки, з 6 по 12 липня було ліквідовано 25 найманців російсько-окупаційних військ.

При цьому поранено та травмовано ще 16 осіб.

"Окрім того, за минулий тиждень нашими воїнами знищено 6 одиниць ворожої техніки. Серед них, дві самохідні артилерійські установки калібру 122 мм 2С1 та дві артилерійські гаубиці калібру 152 мм 2А65 "Мста Б" наші воїни знищили під час вогню у відповідь на ворожі обстріли", – йдеться в повідомленні.

Також ЗСУ вогнем суттєво пошкодили і вивели зі строю бронеавтомобіль виробництва РФ "Тигр" та один армійський колісний позашляховик.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в зоні бойових дій на Донбасі загинув російський терорист "ДНР" Іван "Зубик" Зубов із Набережних Челнів (РФ). Ймовірно, він воював у лавах так званих "козаків".