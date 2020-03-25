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25 березня • оновлено в 11:29
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Терористи на Донбасі зазнали серйозних втрат живої сили і техніки

2.2т
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Російські терористи на Донбасі 24 березня зазнали серйозних втрат особового складу, а також не дорахувалися однієї одиниці військової техніки.

Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter офіцер ЗСУ Сергій Нещадим, зазначивши, що втрати окупантів були як бойовими, так і небойовими.

Терористи "Л/ДНР"

Терористи "Л/ДНР"

"Вечірні вісті"

"Втрати орків склали чотири особи і одну одиницю військової техніки. Безповоротні – один (4 ОМСБр, під час хірургічного втручання). Санітарні – троє (1-9 ОМСП, вогнепальне поранення в стані наркотичного сп'яніння), двоє – 4 ОМСБр 2 АК РФ (у результаті обстрілу)", – написав захисник України.

Що стосується військової техніки, то її втрати зафіксовані у 4 ОМСБр 2 АК РФ – через обстріл окупанти втратили один автомобіль "Урал".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у штабі ООС розповіли, що з 16 по 21 березня втрати російсько-окупаційних військ на Донбасі склали 13 осіб, ще 22 зазнали поранень. Також були знищені три одиниці техніки: 120-мм міномет і два автомобілы "Урал".

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
терористи "ДНР" Збройні сили України
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