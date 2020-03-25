Терористи на Донбасі зазнали серйозних втрат живої сили і техніки

Російські терористи на Донбасі 24 березня зазнали серйозних втрат особового складу, а також не дорахувалися однієї одиниці військової техніки.

Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter офіцер ЗСУ Сергій Нещадим, зазначивши, що втрати окупантів були як бойовими, так і небойовими.

Терористи "Л/ДНР" "Вечірні вісті"

"Втрати орків склали чотири особи і одну одиницю військової техніки. Безповоротні – один (4 ОМСБр, під час хірургічного втручання). Санітарні – троє (1-9 ОМСП, вогнепальне поранення в стані наркотичного сп'яніння), двоє – 4 ОМСБр 2 АК РФ (у результаті обстрілу)", – написав захисник України.

Що стосується військової техніки, то її втрати зафіксовані у 4 ОМСБр 2 АК РФ – через обстріл окупанти втратили один автомобіль "Урал".

Втрата орків склалось 4 особи та 1 од. ВТ:

безповоротні - 1 (4омсбр (во время хірургічного втручання)

санітарні -3 (1 -9 омсп (вогнепальна поранених в стані наркотичного сп`яніння),

2 – 4 омсбр 2 АК (внаслідок обстрілу)

Втрата ОВТ: 1 од. АТ типу "Урал" (4 омсбр 2 АК - обстріл). - Сергій Нещадим (@ nevedimka123) March 25, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у штабі ООС розповіли, що з 16 по 21 березня втрати російсько-окупаційних військ на Донбасі склали 13 осіб, ще 22 зазнали поранень. Також були знищені три одиниці техніки: 120-мм міномет і два автомобілы "Урал".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!