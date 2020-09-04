Терористи на Донбасі "засвітили" мінні пастки та військову техніку – ОБСЄ

Усупереч всеосяжному припиненню вогню, яке почало діяти 27 липня, російські терористи на Донбасі продовжують переганяти туди військову техніку та здійснювати мінування.

Про це повідомив пресцентр штабу ООС у Facebook, посилаючись на дані ОБСЄ від 3 вересня. Зазначається, що спостерігачі задокументували мінування території окупантами поблизу населених пунктів, а також постачання військової техніки в обхід постів, де встановлено прикордонні пункти пропуску.

"Під час виконання спостережного польоту БПЛА СММ на непідконтрольній урядові України території було вкотре виявлено 23 протитанкові міни, які встановлені поперек рульової доріжки на території зруйнованого міжнародного аеропорту "Донецьк". Також виявлено наявність вантажівки військового типу в полі на відстані близько 2,5 км на північний захід від населеного пункту Астахове Луганської області поблизу кордону з Російською Федерацією, де немає прикордонно-пропускних споруд", – зазначається в повідомленні.

У штабі ООС наголосили, що вищевикладені випадки підтверджують факти порушень Мінських домовленостей і заходів із посилення режиму припинення вогню з боку незаконних збройних формувань на території ОРДЛО.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

згідно з даними ОБСЄ, станом на 30 серпня терористи на Донбасі 829 разів порушили новий режим припинення вогню, який почав діяти з 27 липня.

Зокрема, було зафіксовано 148 вибухів, проліт двох невизначених боєприпасів, 12 освітлювальних ракет і 667 черг і пострілів.

Крім того, окупанти постійно ведуть прицільний вогонь по безпілотниках СММ ОБСЄ, а камери спостереження ушкоджують або знищують.

Нагадаємо, що Головне управління розвідки Міноборони України дізналося, що терористи на Донбасі влаштували перевірку боєм снайперських гвинтівок і кулеметів, які надійшли до з’єднань і частин окупаційних військ із Росії.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!