Терористи на Донбасі втопили власний танк: є загиблі

На Донбасі терористи "Л/ДНР" проводили бойове навчання, під час якого затонув танк разом з усім екіпажем.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони України, зазначивши, що бойовики намагалися приховати загибель людей.

"13 серпня ц.р. під час відпрацювання у танковому підрозділі окупантів питань подолання (форсування) водної перешкоди один танк затонув, а через незадовільний рівень організації російськими офіцерами евакуації екіпажу, загинуло четверо військовослужбовців", – повідомила українська розвідка.

У Міноброни відзначили, що російське окупаційне командування нарощує бойову міць під Донецьком і Луганськом. У зв'язку з чим на полігонах більшість занять проводиться без належної підготовки і з грубими порушеннями заходів безпеки, що і стало причиною загибелі людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі виявили нові фотографії російської бронетехніки на Донбасі. Новітній танк ВС РФ Т-72БМ "спалив" один з жителів Єнакієвого.

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