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/ Розслідування

Терористи на Донбасі втопили власний танк: є загиблі

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На Донбасі терористи "Л/ДНР" проводили бойове навчання, під час якого затонув танк разом з усім екіпажем.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони України, зазначивши, що бойовики намагалися приховати загибель людей.

"13 серпня ц.р. під час відпрацювання у танковому підрозділі окупантів питань подолання (форсування) водної перешкоди один танк затонув, а через незадовільний рівень організації російськими офіцерами евакуації екіпажу, загинуло четверо військовослужбовців", – повідомила українська розвідка.

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У Міноброни відзначили, що російське окупаційне командування нарощує бойову міць під Донецьком і Луганськом. У зв'язку з чим на полігонах більшість занять проводиться без належної підготовки і з грубими порушеннями заходів безпеки, що і стало причиною загибелі людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі виявили нові фотографії російської бронетехніки на Донбасі. Новітній танк ВС РФ Т-72БМ "спалив" один з жителів Єнакієвого.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Міністерство оборони України Головне управління розвідки Донбас
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Ваще та этих тварей надобно было бы повесить. Но, как говорится, кому суждено утонуть, того не повесят
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Тварей Истребляют Свидомитых
Тварей Истребляют Свидомитых
Когда у свиней ВСУшных перемог нет ,они ищут утешения в своих влажных фантазиях.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Виртуальная перемога без фото и любых доказательств на фоне множества трупов укрофашистов? Как это похоже на современную Украину? И зачем руководству скрывать погибших? Ну умерли во время учений и что? Не секретное же задание гос. важности выполняли
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