Терористи на Донбасі влаштували випробування снайперських гвинтівок з РФ – розвідка

Вікторія Довгань Розслідування 15:21, 4.09.2020 Оновлено: 15:50, 4.09.2020

Терористи на Донбасі влаштували перевірку боєм снайперських гвинтівок та кулеметів, які надійшли до з’єднань і частин окупаційних військ з Росії.

Як повідомляється у зведенні Головного управління розвідки, оприлюдненому пресслужбою Міноборони України, поставка була здійснена в рамках оновлення штатного стрілецького озброєння бойовиків (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Крім того, командування оперативного угруповання російських окупаційних військ нарощує боєздатність з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК РФ.

Зокрема, впродовж 31 серпня – 4 вересня у підрозділах окупантів здійснювалась заміна несправних та з використаним ресурсом експлуатації зразків стрілецького озброєння та військової техніки.

В тому числі – вантажних і броньованих автомобілів, які раніше були завезені з Росії на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях через неконтрольовані Україною ділянки кордону.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше розвідка повідомила, що для комплектування підрозділів терористів "Л/ДНР" з території РФ продовжують прибувати найманці-громадяни РФ.

  • Вони пройшли спеціальну підготовку в навчальних таборах Південного військового округу за окремими військово-обліковими спеціальностями: снайпери, розвідники, зв’язківці.

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