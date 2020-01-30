Терористи на Донбасі влаштували ранковий обстріл: поранено бійця ЗСУ

Внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі, які російсько-окупаційні війська здійснюють із самого ранку 30 січня, отримав поранення один український військовий.

Про те, як розвивається ситуація на фронті від початку цієї доби, повідомила пресслужба Міністерства оборони з посиланням на дані українських розвідників.

Так, на Донецькому напрямку з 9-ї ранку терористи зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів упродовж майже години обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі населеного пункту Березове.

На Донбасі поранено бійця ЗСУ Без Табу

Водночас на Луганському напрямку приблизно об 11-й годині окупанти випустили 8 мін 82-го калібру по опорних пунктах наших захисників неподалік від Новотошківського.

У Міноборони зазначили, що інформація щодо обстановки в зоні проведення Операції об'єднаних сил надана станом на 12:30 п'ятниці, 30 січня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жоден український воїн не постраждав і не загинув внаслідок бойових дій на Донбасі 29 січня. Водночас бійці давали відсіч терористам "Л/ДНР", які обстріляли ЗСУ.

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