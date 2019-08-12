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Терористи на Донбасі влаштували криваву провокацію: є поранений

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З початку доби у понеділок, 12 серпня, російські окупанти на Донбасі здійснили два прицільних обстріли по позиціях Об'єднаних сил.

В результаті цього один український захисник отримав поранення, повідомляється на сайті Міністерства оборони України.

У відомстві уточнили, що вранці у напрямку від села Верхньошироківське окупанти стріляли по позиціях українських бійців в районі села Пищевик із гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"Близько 10:30 в районі населеного пункту Зайцеве зафіксовано ведення вогню ворожого снайпера. Внаслідок порушень режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами і провокаційними обстрілами наших позицій, з початку поточної доби отримав поранення один наш захисник", – зазначили у Міноборони.

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Крім того, у відомстві розповіли, що прицільні обстріли з боку терористів не припинялися і 11 серпня. Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" Об'єднаних сил ворог почав збройні провокації ще з 16:00. У напрямку від села Сокільники окупанти вчинили провокаційний обстріл зі стрілецької зброї по захисниках Кримського.

Пізніше, з 20:20 застосовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю ворог цілився по захисниках Майорського. Обстріл тривав близько 40 хвилин.

Також під ворожим вогнем у неділю, 11 серпня, перебували захисники Золотого-4. З 23:20 протягом 20 хвилин окупанти вели провокаційний обстріл із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Ситуація на Донбасі

Ситуація на Донбасі

Сайт Міноборони

Крім усього, п'ять ворожих збройних провокацій було зафіксовано українськими воїнами в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" Об'єднаних сил. Тут окупанти застосовували по позиціях захисників України здебільшого гранатомети різних систем, зрідка – стрілецьку зброю.

Під ворожим вогнем знаходилися і захисники Старогнатівки, Водяного, Новотроїцького, Павлополя і Гнутового.

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Загалом 11 серпня російсько-окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню на лінії бойового зіткнення і також поранили одного бійця.

Ситуація ускладнюється ще й тим, що, за інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російські окупаційні адміністрації активізували заходи з формування антиукраїнських настроїв серед населення тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях.

"Зокрема зросла кількість епідемій провокаційних заяв і фейкових повідомлень про діяльність ЗСУ. При цьому, для виправдання власних порушень режиму припинення вогню і проведення позапланових мобілізаційних тренувань, окупанти через підконтрольні пропагандистські ЗМІ поширюють недостовірну і спотворену інформацію про підготовку підрозділів Об'єднаних сил до проведення наступальної операції", – попередили у Міноборони.

Водночас у з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ у постійній бойовій готовності утримуються чергові бронегрупи, командування яких здійснює рекогносцировку нових маршрутів висування для забезпечення підтримки своїх передових підрозділів у разі загострення обстановки.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 серпня в районі проведення операції Об'єднаних сил загинув військовослужбовець Національної гвардії, житель Дніпра Роман Романенко.

Раніше він воював у складі полку "Азов" і боровся за незалежність України з перших років війни. Загиблий військовий любив подорожувати, цікавився фотографією і спортом. Роман загинув під час ворожого обстрілу.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Міністерство оборони України
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