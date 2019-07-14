Терористи на Донбасі влаштували криваві бої: ЗСУ вистояли

У суботу, 13 липня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі окупанти 15 раз порушили режим припинення вогню, в результаті чого були поранені два українських військовослужбовці.

Про це повідомляє прес-центр ОС у Facebook. Бойовики чотири рази використовували заборонене Мінськими угодами озброєння – артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 і 82 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 10 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил: у районі Широкиного, Дослідного, Водяного, Новотроїцького, Верхньоторецька, Пісок і Авдіївки.

Війна на Донбасі Телеканал 24

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 5 разів: поблизу Зайцевого, Новоолександрівки і Новолуганського.

Поранення отримали два захисники України. Відзначається, що на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не заборонене Мінськими домовленостями. За даними розвідки, 13 липня один окупант був поранений.

Ситуація на Донбасі mediarnbo.org

Із початку доби 14 липня ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил: в районі Широкиного, Кримського та Зайцевого.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови припинення вогню", – підкреслили в прес-центрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в районі селища Водяне на Донбасі один з підрозділів ЗСУ розгромив артилерійську групу окупантів.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!