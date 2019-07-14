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Терористи на Донбасі влаштували криваві бої: ЗСУ вистояли

12.8т Читати матеріал російською

У суботу, 13 липня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі окупанти 15 раз порушили режим припинення вогню, в результаті чого були поранені два українських військовослужбовці.

Про це повідомляє прес-центр ОС у Facebook. Бойовики чотири рази використовували заборонене Мінськими угодами озброєння – артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 і 82 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 10 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил: у районі Широкиного, Дослідного, Водяного, Новотроїцького, Верхньоторецька, Пісок і Авдіївки.

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Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Телеканал 24

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 5 разів: поблизу Зайцевого, Новоолександрівки і Новолуганського.

Поранення отримали два захисники України. Відзначається, що на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не заборонене Мінськими домовленостями. За даними розвідки, 13 липня один окупант був поранений.

Ситуація на Донбасі

Ситуація на Донбасі

mediarnbo.org

Із початку доби 14 липня ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил: в районі Широкиного, Кримського та Зайцевого.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови припинення вогню", – підкреслили в прес-центрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в районі селища Водяне на Донбасі один з підрозділів ЗСУ розгромив артилерійську групу окупантів.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Донбас ЗСУ ООС
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
15 раз нарушили режим прекращения огня и воинам всу пришлось 15 раз стирать шаровары. Волонтёры, соберите на мыло.
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Понравилось фото воина света с калошом - интересно ему объяснили что нужно еще и магазин к автомату пристегивать ???
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Ильич Владимир, это киборг, у него патронная лента в дупе.
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CARGO 100
CARGO 100
"ВСУ выстояли" Ну а как по другому? Вы и под Иловайском выстояли ... Сейчас об этом все у вас говорят.
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