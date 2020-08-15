За минулу добу, 14 серпня, російські окупаційні війська чотири рази порушили домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

Як повідомляє пресцентр штабу ООС, поблизу Авдіївки ворог вів обстріл зі стрілецької зброї по позиціях українських військових.

Також були виявлені факти інженерного обладнання позицій в сторону наших підрозділів неподалік населених пунктів Хутір Вольний у напрямку Золотого-5, Новгородського і Широкої Балки.

За минулу добу втрат серед ЗСУ немає.

З початку поточної доби, 15 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного і всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

Терористи на Донбасі відкрили вогонь по ЗСУ: в ООС повідомили про порушення перемир'я

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські збройні формування один раз порушили режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі. Противник інженерно обладнав свої позиції в сторону українських підрозділів, проте вогонь не відкривав.

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