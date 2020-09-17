Терористи на Донбасі відкрили вогонь по ЗСУ – штаб ООС

Протягом минулої доби, 16 вересня, терористи "Л/ДНР" двічі порушили умови перемир'я, відкривши вогонь у бік позицій ЗСУ із підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

Як повідомляється у зведенні пресслужби штабу ООС у Facebook, провокації були зафіксовані поблизу Катеринівки та Водяного.

Втім оскільки постріли з боку противника не становили загрози нашим захисникам, українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок пострілів немає.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими захисниками. Підрозділи ЗСУ та інших складових сил оборони, дотримуючись домовленостей, що набули чинності 27 липня, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням", – запевнили у штабі ООС.

На початку поточної доби, 17 вересня, на усіх ділянках фронту також спостерігалася тиша, вогневих провокацій із боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

"Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які дії противника", – додали захисники.

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