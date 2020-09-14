Терористи на Донбасі відкрили по ЗСУ вогонь з гранатометів – штаб ООС

Протягом минулої доби, 13 вересня, російські терористи на Донбасі двічі порушували режим тиші. Зокрема вони відкривали вогонь з підствольних гранатометів в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як повідомила пресслужба штабу ООС у Facebook, провокації окупантів були зафіксовані поблизу Пісків та Авдіївки. Втім оскільки постріли були неприцільними, українські захисники зброю у відповідь не застосовували.

"Cитуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається стабільною та повністю контролюється українськими захисниками. Серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок пострілів бойових втрат і поранень немає", – запевнили українські воїни.

Від початку поточної доби, 14 вересня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, додали у штабі ООС.

"Наші військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", – йдеться у повідомленні.

Крім того, стало відомо, що військовослужбовцями ЗСУ спільно з вогнеборцями ДСНС ліквідовано одну пожежу в районі населеного пункту Миколаївка та дві – неподалік Мар’їнки.

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