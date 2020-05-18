Терористи на Донбасі вдарили по ЗСУ із мінометів і отримали нищівну відповідь

У понеділок, 18 травня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню, але втрат серед захисників України не зафіксовано.

Як повідомляється на офіційній сторінці штабу ООС у Facebook, під час атак окупанти застосовували заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 82 мм, а також підствольні гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"Українські воїни на всі обстріли давали жорстку відповідь та стримували ворожий вогонь наявними засобами. Підрозділи Об’єднаних сил надійно утримують займані рубежі та готові негайно реагувати на будь-які провокації окупантів", – запевнили у зведенні штабу ООС.

Війна на Донбасі Укрінформ

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" біля Богданівки противник вчиняв такі провокації:

застосував міномети 82-го калібру та великокаліберні кулемети;

неподалік населеного пункту Тарамчук ворог вів вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

захисників Широкиного обстріляв з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У відповідь на обстріли українські підрозділи, які обороняються, відкривали вогонь для припинення агресивних дій окупантів. Втрати противника уточнюються. Що ж стосується ділянок розведення №1, №2 та №3, то на них режим "Тиша" дотримувався.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 травня збройні формування РФ вісім разів обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі, внаслідок чого троє українських військовослужбовців отримали поранення. Водночас у відповідь ЗСУ знищили двох російських окупантів та ще двох поранили.

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