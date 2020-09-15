Терористи на Донбасі тричі відкривали вогонь по ЗСУ та запустили безпілотник – штаб ООС

Протягом понеділка, 14 вересня, російські терористи "Л/ДНР" тричі зірвали перемир'я, відкривши вогонь по ЗСУ з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Як повідомила пресслужба штабу ООС у Facebook, провокації окупантів були зафіксовані поблизу Авдіївки та Мар'їнки. Втім, оскільки обстріли були неприцільними, українські захисники на них не відповідали (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було", – йдеться у зведенні.

Що ж до терористів, то вони продовжують нести втрати з власної вини під час перемир'я. За даними офіцера ЗСУ, полковника Анатолія Штефана (Штірліца), які він оприлюднив на своєму Telegram-каналі, 14 вересня троє окупантів було поранено: один зі складу 9 ОМСП (небойовий, обставини уточнюються) та двоє з 4 ОМСБр (небойовий, обставини уточнюються).

"Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою. Дотримуючись режиму припинення вогню, українські військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням", – додали у зведенні штабу ООС.

Водночас там звернули увагу на ще одне порушення терористів, яке було зафіксовано в районі населеного пункту Пищевик, – там виявили ворожий БПЛА, який перетнув лінію розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби робота безпілотника була припинена.

Також армійці наголосили, що спільно з рятувальниками ДСНС їм вдалося ліквідувати пожежу поблизу населеного пункту Миколаївка, що на Донеччині.

З початком поточної доби, 15 вересня, на усіх ділянках фронту спостерігається тиша, порушень домовленостей, які набули чинності 27 липня, не зафіксовано.

"Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", – запевнили захисники.

Нагадаємо, що 14 вересня до України з триденним візитом прибула офіційна делегація Збройних сил Республіки Польща на чолі з командувачем Оперативного командування польських ЗС генерал-лейтенантом Томашем Піотровські.

До України прибула делегація Збройних сил Республіки Польща. Facebook Командування ОС ЗСУ

Як повідомили на сторінці пресслужби Командування ОС ЗСУ у Facebook, у міжнародному аеропорту "Бориспіль" делегацію зустрів командувач ОС ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. В межах візиту сторони планують обговорити низку актуальних питань щодо перспектив розвитку військового співробітництва, а також визначити пріоритетні напрями співпраці між Командуванням ОС ЗСУ та Оперативним командуванням Збройних сил Республіки Польща.

Командувач ОС ЗСУ Сергій Наєв та командувач Оперативного командування ЗС Республіки Польща Томаш Піотровські . Facebook Командування ОС ЗСУ

Україна та Польща обговорять питання військової співпраці. Facebook Командування ОС ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 вересня, російські терористи на Донбасі двічі порушували режим тиші. Вони відкривали вогонь із підствольних гранатометів у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" – поблизу Пісків та Авдіївки.