Терористи на Донбасі ставлять гармати просто у приватному секторі - розвідка

Командування російсько-терористичних військ на Донбасі розміщує особовий склад на об'єктах цивільної інфраструктури, а військову техніку у дворах приватних будинків.

Про це з посиланням на дані розвідки повідомив прес-секретар Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

"Командири підрозділів російсько-окупаційних військ у своєму розпорядженні особовий склад на об'єктах соціальної інфраструктури (школах, пансіонатах, лікарнях), а озброєння і техніку, в т.ч. заборонену Мінськими домовленостями, маскують у дворах приватних будинків", - розповів він.

За словами спікера Міноборони, такі дії терористів викликають обурення місцевого населення.

"Найбільшу небезпеку для місцевих жителів становлять вогневі позиції артилерії та мінометів", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі знищили БМП терористів.