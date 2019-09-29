Терористи на Донбасі розв'язали жорсткі бої: ЗСУ вистояли

Терористи "ДНР" у п'ятницю, 28 вересня, 23 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінських угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, йдеться в прес-центрі штабу ООС в Facebook.
Уточнюється, що протягом доби наші воїни не понесли втрат. Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник 11 разів використовував зброю:
Карта ООС 28 вересня
тричі з гранатометів різних систем і стрілецької зброї неподалік Мар'їнки;
по два рази поблизу Лебединського та Павлополя зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
двічі неподалік від Водяного – з гранатометів різних систем;
один раз неподалік від Новотроїцького – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
поблизу н. п. Новогнатівка – зі стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник зробив 12 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
шість разів поблизу села Новолуганське – з мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
двічі неподалік від Новгородського – з міномета 120 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
поблизу Троїцького – з мінометів калібру 120 мм і 82 мм;
неподалік Новотошківського – з мінометів калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї;
поблизу станції Кондрашевська – з міномета калібру 82 мм;
неподалік від Луганського – з міномета калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
З початку доби 29 вересня збройні формування РФ та її найманці вже тричі порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів ООС із заборонених мінського угодами мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Ілюстрація. ООС на Донбасі
експрес
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник зробив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил:
неподалік від Новотроїцького – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
поблизу Павлополю – зі стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник зробив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил: поблизу Майського – з міномета калібру 82 мм, а також з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї. Протягом поточної доби втрат внаслідок обстрілів з нашого боку не було.
Як писав OBOZREVATEL, 26 вересня терористи на Донбасі 23 рази порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу один боєць ЗСУ отримав поранення.
У мережі показали відео потужного удару українських захисників по позиціях терористів "Л/ДНР".
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".