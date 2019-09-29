Терористи на Донбасі розв'язали жорсткі бої: ЗСУ вистояли

Терористи "ДНР" у п'ятницю, 28 вересня, 23 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінських угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, йдеться в прес-центрі штабу ООС в Facebook.

Уточнюється, що протягом доби наші воїни не понесли втрат. Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник 11 разів використовував зброю:

Карта ООС 28 вересня

тричі з гранатометів різних систем і стрілецької зброї неподалік Мар'їнки;

по два рази поблизу Лебединського та Павлополя зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

двічі неподалік від Водяного – з гранатометів різних систем;

один раз неподалік від Новотроїцького – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

поблизу н. п. Новогнатівка – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник зробив 12 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

шість разів поблизу села Новолуганське – з мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

двічі неподалік від Новгородського – з міномета 120 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

поблизу Троїцького – з мінометів калібру 120 мм і 82 мм;

неподалік Новотошківського – з мінометів калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї;

поблизу станції Кондрашевська – з міномета калібру 82 мм;

неподалік від Луганського – з міномета калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

З початку доби 29 вересня збройні формування РФ та її найманці вже тричі порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів ООС із заборонених мінського угодами мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Ілюстрація. ООС на Донбасі експрес

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник зробив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил:

неподалік від Новотроїцького – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

поблизу Павлополю – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник зробив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил: поблизу Майського – з міномета калібру 82 мм, а також з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї. Протягом поточної доби втрат внаслідок обстрілів з нашого боку не було.

Як писав OBOZREVATEL, 26 вересня терористи на Донбасі 23 рази порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу один боєць ЗСУ отримав поранення.

У мережі показали відео потужного удару українських захисників по позиціях терористів "Л/ДНР".

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