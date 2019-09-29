Головна Новини
29 вересня • оновлено в 14:09
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Терористи на Донбасі розв'язали жорсткі бої: ЗСУ вистояли

6.4т Читати матеріал російською

Терористи "ДНР" у п'ятницю, 28 вересня, 23 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінських угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, йдеться в прес-центрі штабу ООС в Facebook.

Уточнюється, що протягом доби наші воїни не понесли втрат. Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник 11 разів використовував зброю:

Карта ООС 28 вересня

Карта ООС 28 вересня

  • тричі з гранатометів різних систем і стрілецької зброї неподалік Мар'їнки;

  • по два рази поблизу Лебединського та Павлополя зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

  • двічі неподалік від Водяного – з гранатометів різних систем;

  • один раз неподалік від Новотроїцького – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

  • поблизу н. п. Новогнатівка – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник зробив 12 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • шість разів поблизу села Новолуганське – з мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • двічі неподалік від Новгородського – з міномета 120 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • поблизу Троїцького – з мінометів калібру 120 мм і 82 мм;

  • неподалік Новотошківського – з мінометів калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї;

  • поблизу станції Кондрашевська – з міномета калібру 82 мм;

  • неподалік від Луганського – з міномета калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

З початку доби 29 вересня збройні формування РФ та її найманці вже тричі порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів ООС із заборонених мінського угодами мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Ілюстрація. ООС на Донбасі

Ілюстрація. ООС на Донбасі

експрес

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник зробив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил:

  • неподалік від Новотроїцького – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

  • поблизу Павлополю – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник зробив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил: поблизу Майського – з міномета калібру 82 мм, а також з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї. Протягом поточної доби втрат внаслідок обстрілів з нашого боку не було.

Як писав OBOZREVATEL, 26 вересня терористи на Донбасі 23 рази порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу один боєць ЗСУ отримав поранення.

У мережі показали відео потужного удару українських захисників по позиціях терористів "Л/ДНР".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
терористи "ДНР"
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
16
12
Смішно
1
Цікаво
7
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Данилов Андрей
Данилов Андрей
Замечательна последовательность заголовков: "Сходили на концерт Кобзона": в сети показали фото убитых на Донбассе террористов. И через какое-то время закономерный: Террористы на Донбассе развязали жесткие бои: ВСУ выстояли. Вы сначала убиваете, а потом огребаете, обиженные вы наши!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Похоже, в пресс-службе АТО обрели чудесный артефакт "каску Тымчука", которая даёт обладателю +100 к свидомости и способность "потерь нет"!
Показати коментар повністю
Відповісти
5
0
Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Что неужели в всу никто не застрелился , и пьяных разборок не было? Ну ,ничего сейчас проспятся ,за водкой сбегают ! И начнутся потери!
Показати коментар повністю
Відповісти
5
0

Блоги / думки

ads pixel