Терористи на Донбасі порушили перемир’я та вдарили по ЗСУ з гранатомета

У понеділок, 17 серпня, терористи на Донбасі двічі порушили домовленості про перемир’я. Зокрема, вони вдалися до однієї вогневої провокації та були помічені за інженерним обладнанням позицій.

Про це йдеться у зведенні на офіційній сторінці пресцентру штабу Операції Об’єднаних сил у Facebook. Водночас захисники зазначили, що на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксовано. Воїни ЗСУ також дотримуються режиму припинення вогню і готові адекватно реагувати на підступні дії противника.

Однак поблизу Водяного у післяобідній час 17 серпня було зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації з підствольного гранатомета. Один неприцільний постріл був провокативним і не ніс загрози життю українським воїнам, тому вони зброю у відповідь не застосовували.

Також 17 серпня було виявлено факти інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів неподалік Водяного з напрямку тимчасово окупованої Ужівки.

"Загалом за минулу добу українські військовослужбовці задокументували два ворожих порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в межах Тристоронньої контактної групи. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає. Ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами", – йдеться в повідомленні.

Що стосується терористів, то вони, за даними офіцера ЗСУ Анатолія Штефана, оприлюдненими на його Telegram-каналі, продовжують зазнавати небойових втрат.

Наприклад, 17 серпня, на Донбасі було поранено двох окупантів із 2-ї та 7-ї ОМСБр. Один із них зазнав побутової травми, а другий підірвався на невідомому вибуховому пристрої на власних позиціях.

Від початку поточної доби, 18 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Наші військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю. Слава Україні!" – запевнили у штабі ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

16 серпня російські терористи на Донбасі також укріплювали свої позиції поблизу населеного пункту Ужівка в бік позицій ООС під Водяним.

Нагадаємо, що раніше ГУР Міноборони розповіло, що бойовиків помітили за мінуванням території, що зрештою призвело до травмування мирного мешканця.

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