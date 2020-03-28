Терористи на Донбасі поранили двох українських захисників: ЗСУ відповіли

У зоні Операції Об'єднаних сил у суботу, 28 березня, під час обстрілів терористів були поранені два українських військовослужбовця.

Про це повідомила пресслужба ООС на сторінці у Facebook. Уточнюється, що російсько-окупаційні війська відкрили вогонь біля населеного пункту Шуми.

У результаті український захисник отримав вогнепальне кульове поранення. Стан здоров'я військовослужбовця важкий.

Обстріли в ООС УНН

Крім того, поблизу населеного пункту Хутір Вольний працював снайпер терористів, який поранив воїна ЗСУ. Стан здоров'я захисника – середньої тяжкості.

"Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних установ", – сказано в повідомленні.

В ООС наголосили, що дали адекватну відповідь на провокації. Втрати противника уточнюються.

За даними зведення, всього упродовж доби збройні формування Російської Федерації десять разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Помічена робота снайперської пари.

Як писав OBOZREVATEL, українському військовослужбовцю Сергію Михальчуку, загиблому 14 грудня на Донбасі під час рятування товариша, посмертно присвоєно звання Героя України.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!