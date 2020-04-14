Терористи на Донбасі почали "відлов" заробітчан із Росії

Терористи "Л/ДНР" активно зайнялися вербуванням українців, які через карантин повернулися із заробітків у Росії на Донбас.

Про це стало відомо Головному управлінню розвідки, повідомляється на сайті Міністерства оборони України. Зазначається, що російські окупанти вирішили скористатися пандемією і розгорнули цілу рекрутингову кампанію на тимчасово окупованих територіях.

"Командування російських окупаційних військ намагається скористатися поверненням на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях чоловіків призовного віку, які втратили в Росії робочі місця із запровадженням карантинних заходів", – йдеться у повідомленні.

Терористи на Донбасі 5 канал

У зв'язку з цим російські окупаційні адміністрації активізували агітацію місцевого населення із закликами піти на військову службу у з'єднання і частини 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК РФ.

При цьому командири російських передових підрозділів, в яких спостерігається високий некомплект особового складу, намагаються забезпечити першочерговість отримання поповнення, мотивуючи представників військових комісаріатів "грошовими винагородами".

Про такі методи агітації терористів написав на своєму Telegram-каналі і офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). За його словами, особливу увагу бойовики звертають на молодь.

"Окупаційне командування 11 ОМСП 1 АК продовжує агітувати молодь на службу у своїх лавах. Величезний некомплект особового складу призвів до того, що завтра нікому буде сісти за штурвал БМП або кермо БТР, чи нести чергування", – зазначає захисник.

Тому з метою укомплектування підрозділів полку до штатної потреби російські замполіти влаштували в Макіївці ціле театрально-агітаційне шоу для заманювання молоді до своїх лав.

"На автобусних зупинках і електричних стовпах міста розміщено оголошення із запрошенням на проходження військової служби. Місцеве населення до призову на службу заманюють анонсованим грошовим забезпеченням "військовослужбовців" полку – рядовий від 15 до 25 тис рос. рублів (від 5,5 до 9,1 тис. грн)", – пише офіцер ЗСУ.

Також Штефан наголосив, що катастрофічній ситуації у лавах загарбників сприяє занепад морально-психологічного стану найманців у підрозділах 1 та 2 АК РФ.

За його словами, продовжуються систематичні випадки грубого порушення військової дисципліни. Зокрема, йдеться про:

вживання наркотичних речовин окупантами 2 ОМСБр 2 АК під час виконання завдань на передових позиціях;

систематичне вживання спиртних напоїв у 4 ОМСБр 2 АК під час виконання службових обов'язків на передових позиціях;

випадки самовільного залишення місця несення служби у підрозділах 3 ОМСБр 1 АК;

звільнення з так званої військової служби командира окупантів 2 МСБ 1 ОМСБр 1 АК за перебування підпорядкованого особового складу у стані алкогольного сп'яніння під час виконання спеціальних завдань.

"Тож чекаємо на продовження свята. Дурнів гинути за примарну ідею фейкових недореспублік стає все менше і менше", – наголосив захисник України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лавах терористів "Л/ДНР" почастішали випадки масового дезертирства. Це пов'язано з відсутністю ротації, яку російські куратори намагаються виправдати заходами боротьби з коронавірусом.