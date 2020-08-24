Терористи на Донбасі почали облаштовувати нові позиції і тричі відкривали вогонь – штаб ООС

За добу 23 серпня ЗСУ зафіксували на Донбасі три порушення збройними формуваннями Російської Федерації домовленостей, досягнутих у межах переговорів ТКГ. Противник, зокрема, проявляв вогневу активність.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами, повідомляє штаб ООС на сторінці у Facebook.

Зазначається, що минулої доби на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не було зафіксовано. Наші військовослужбовці у районах виконання завдань дотримуються режиму припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника.

Водночас, поблизу Авдіївки ЗСУ помітили вогневу активність збройних формувань РФ зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета, а біля Зайцевого – декілька пострілів зі стрілецької зброї.

Як переконують в штабі ООС, в обох випадках постріли були провокативними та не несли загрози життю наших воїнів, тому українські захисники зброю у відповідь не застосовували. Крім цього, минулої доби виявлено факт інженерного обладнання позицій у бік українських підрозділів неподалік Мар’їнки з напрямку тимчасово окупованого населеного пункту Олександрівка.

Підкреслюється, що від початку цієї доби, 24 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Вітаємо усіх співвітчизників з Днем Незалежності України! Об’єднані сили продовжують відстоювати нашу Незалежність у районі проведення операції у Донецькій та Луганській областях. Кожен українець може бути впевненим у тому, що ми й надалі захищатимемо територіальну цілісність нашої Вітчизни!" – запевнили українські військові.

Повідомлення штабу ООС (Facebook Операція Об’єднаних сил)

Скриншот повідомлення (Facebook Операція Об’єднаних сил)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, за добу станом на ранок 23 вересня збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. За даними штабу ООС, противник зробив постріл із ручного протитанкового гранатомета біля Мар'їнки.