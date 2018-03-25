Терористи на Донбасі після затишшя атакували ВСУ

Терористи на Донбасі активізувалися і протягом суботи, 24 березня, обстріляли українських захисників 13 разів.

У результаті ворожого вогню жоден український воїн не постраждав, передає прес-центр АТО.

Зокрема, на донецькому напрямку з гранатометів різних типів бойовики вели вогонь по українських укріпленнях в районі Кам'янки. Також гранатомети і великокаліберні кулемети окупанти застосували по захисниках Лебединського та Новотроїцького.

Крім цього, під ворожий вогонь зі стрілецької зброї потрапили наші захисники Старогнатівки, Павлополя і шахти Бутівка.

На луганському напрямку противник з гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляв українські позиції поблизу населеного пункту Троїцьке, а стрілецьку зброю застосував неподалік Щастя.

Як повідомляв "Обозреватель", на Донбасі 24 березня загинув український військовослужбовець . Попередньою причиною загибелі називають необережне поводження з боєприпасами.